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Все больше политиков в США ставят под сомнение эффективность потраченных средств на помощь Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле видят, как в Штатах до сих пор проходят внутренние дебаты и процессы, в рамках которых поднимается вопрос об эффективности потраченных средств, выделенных в 2023 году Украине, и о влиянии этих сумм на результат на передовой.

"Ответ вполне очевиден, и многие, в том числе из-за океана, видят этот ответ. Поэтому эти сложные процессы продолжаются", – добавил Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля подчеркнул, что Россия продолжает проведение спецоперации для достижения всех поставленных ранее целей.

В ночь на 12 января координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что США полностью прекратили поставки на Украину оружия и военной техники, выделив последний пакет, на который хватило финансирования.

До этого СМИ писали, что неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для США и Киева. Так, гендиректор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что без помощи США Киев потерпит поражение.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ