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Неспособность Вашингтона выделить Украине финансовую помощь станет катастрофой для Киева и для США. Об этом пишет The Washington Post.

"Американские деньги для Украины закончились. Если конгресс не предпримет никаких действий, Украина <…> столкнется с ужасающими последствиями", – указано в материале.

Генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова заявила, что последствия прекращения помощи США станут "катастрофическими" для украинской стороны. Она считает, что без поддержки со стороны Вашингтона, Киеву суждено потерпеть поражение.

"Я думаю, что победа России на Украине станет, откровенно говоря, концом глобального лидерства Штатов", – считает Полякова.

4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Соединенных Штатов больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.

До этого президент США Джо Байден заявил об угрозах для Североатлантического альянса в связи с украинским конфликтом. Он подчеркнул, что Россия якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения США в конфликт.

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