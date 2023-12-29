Байден заявил, что США могут быть напрямую втянуты в конфликт на Украине

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Президент США Джо Байден заявил об угрозах для НАТО в связи с украинским конфликтом и назвал российский массированный удар 29 декабря по объектам на территории Украины крупнейшим с начала СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский президент выпустил специальное заявление с карибского острова, на котором он находится на зимних каникулах. Он заявил, что при воздушном ударе России использовались дроны и гиперзвуковые ракеты, многие из которых якобы были перехвачены переданными США системами ПВО, а потому "американцы могут гордиться" поддержкой Украины.

"Но пока конгресс не предпримет действий в новом году, мы не сможем продолжать отправлять оружие и важные для нужд Украины системы ПВО. Конгресс должен действовать безотлагательно", – заявил он.

Байден также отметил, что "ставки выходят за пределы Украины", так как конфликт, по его мнению, влияет и на НАТО, безопасность Европы и дальнейшие трансатлантические отношения. Глава Белого дома, помимо прочего, заявил что РФ "угрожает некоторым союзникам по НАТО", что повышает риски вовлечения США в конфликт.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что на военных, промышленных и критически важных объектах Украины в ночь на 29 декабря были слышны взрывы.



Во многих городах Украины, включая Киев, прогремели взрывы. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Взрывы также произошли и на объекте критической инфраструктуры во Львове, после которых вспыхнул пожар.

По сообщению Минобороны РФ, российские военные с 23 по 29 декабря произвели 51 удар по военным объектам ВСУ с помощью ракет и БПЛА.