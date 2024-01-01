Великобритания планирует продлить конфликт на Украине до 2025 года – СМИ

Фото: AP Photo/Hanna Arhirova

В Великобритании рассматривают возможность продления украинского конфликта до 2025 года. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

По словам собеседника издания, Лондон запускает механизм для гарантии помощи Киеву. Как считают начальники британской разведки, у Украины не получится добиться успехов в этом году, поскольку у нее отсутствуют живая сила и оружие.

"С 2024 годом речь не идет о крупном оперативном успехе – маловероятно, что будет прорыв в этом году", – говорится в сообщении.

Издание добавило, что европейские министры пытаются нарастить производственные возможности по всему континенту для отправки вооружения Киеву независимо от поддержки Вашингтона.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделяет Киеву военную помощь на 250 миллионов долларов. Он отметил, что данный пакет станет последним в текущем году. В его состав вошли боеприпасы для систем ПВО, реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые средства и патроны для стрелкового оружия.

До этого официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не имеет возможности продолжать оказывать военную помощь Украине без решения американского конгресса о дополнительных средствах на эти цели.

Киев призвал западных партнеров открыть военные заводы на территории Украины