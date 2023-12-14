В Белом доме заявили, что у США осталось на помощь Киеву около 1 миллиарда долларов

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У администрации США на помощь Украине осталось лишь порядка 1 миллиарда долларов, при этом 96% этой суммы уже было освоено Пентагоном. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас осталось около 1 миллиарда долларов в качестве средств на замещение (поставляемых Киеву из США вооружений). <...> Приблизительно 96% из этих средств, предназначенных для замещения, уже было использовано", – приводит ее слова ТАСС.

Жан-Пьер подчеркнула, что Пентагон готовится распределить оставшиеся 4% в течение декабря этого года. По ее словам, как только у США кончатся средства на замещение, они не смогут восполнять собственные запасы вооружений, взамен поставляемых Украине.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Американский лидер вновь призвал конгресс согласовать выделение дополнительного финансирования на поддержку Киева.

Кроме того, Байден отмечал, что США продолжат поставлять оружие Украине, пока есть такая возможность, однако без дополнительной помощи средства стремительно заканчиваются.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ