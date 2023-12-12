Байден подписал указ о выделении Украине нового пакета помощи на 200 млн долларов

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters.

"Байден на встрече с Зеленским заявил, что подписал указ о выделении 200 миллионов долларов", – указано в публикации.

Президент США также отметил, что конгрессу следует согласовать выделение дополнительного финансирования на поддержку Киева.

В своем первом публичном выступлении в ходе визита в США Зеленский также раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву. По его словам, помощь Украине блокируют республиканцы, желающие разменять принятие бюджета на миграционную реформу.

12 декабря Зеленский прибыл в Белый дом для общения с Байденом. До этого украинский президент провел встречу с сенаторами и пообщался со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ