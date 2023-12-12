Зеленский приехал в Белый дом на встречу с Байденом

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Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с американским коллегой Джо Байденом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

До этого глава киевского режима в рамках своей рабочей поездки в Штаты встретился с сенаторами и пообщался со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Кадры прибытия Зеленского на черном Chevrolet в Белый дом показали ведущие телеканалы США.

Ранее Зеленский во время своего первого публичного выступления в рамках визита в США раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву. Он отметил, что помощь Украине блокирует оппозиция со стороны республиканцев, которые хотят разменять принятие бюджета на миграционную реформу.

В свою очередь, сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит президента Украины в США позорным фарсом. По его словам, Зеленский требует от США денег налогоплательщиков и читает лекции, а сам в это время "бросает в тюрьму священников и других деятелей".



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ