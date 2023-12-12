Сенатор Вэнс назвал визит Зеленского в США позорным фарсом

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Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс назвал визит президента Украины Владимира Зеленского в США позорным фарсом. Такое заявление политик сделал в эфире телеканала Fox News.

По мнению Вэнса, конгресс снова ожидает недостойный процесс, когда украинский лидер приедет и потребует очередные миллиарды долларов. Он отметил, что визит Зеленского задуман ради давления на республиканцев, чтобы те смягчили свои позиции и предоставили Украине "еще один карт-бланш".

Законодатель также отмечает, что Зеленский не является фигурой, достойной восхищения. По словам Вэнса, украинский лидер требует от США денег налогоплательщиков и читает лекции, а сам в это время "бросает в тюрьму священников и других деятелей".

"Я считаю, что это позорно. Я уже почти год в сенате. Это самый позорный фарс, который я видел за год здесь", – констатирует конгрессмен.

Зеленский в своем первом публичном выступлении в ходе визита в США уже раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву. Он отметил, что помощь Украине блокирует оппозиция со стороны республиканцев, которые хотят разменять принятие бюджета на миграционную реформу.

Палата представителей США не будет рассматривать запрос Белого дома о выделении новой помощи Украине до ухода на каникулы. С 15 декабря законодатели уйдут на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до начала января.

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