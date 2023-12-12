Зеленский в США раскритиковал конгресс и попросил оружие для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский лидер отметил, что у властей РФ "сбываются мечты", когда они видят "проволочки и скандалы".

Зеленский заявил о "неразрешенных вопросах на Капитолийском холме" и подчеркнул, что помощь Украине блокирует оппозиция со стороны республиканцев, которые хотят разменять принятие бюджета на миграционную реформу. Он также отметил, что некоторые из республиканцев вообще сомневаются в необходимости дальнейшей поддержки и настаивают на завершении конфликта.

12 декабря Зеленский также проведет встречу с президентом США Джо Байденом и представителями конгресса. Он сообщил, что планирует заявить о результатах, которых Украина сможет добиться в будущем "на основе достижений в этом году".

По мнению лидера Украины, дополнительные системы ПВО, средства РЭБ, беспилотники и истребители помогут ВСУ "продвинуться на земле".

Ранее Байден пригласил Зеленского в Белый дом. В заявлении говорилось, что американский президент пригласил украинского коллегу, "чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность США по поддержке народа Украины" в конфликте с Россией.

Политолог Сергей Станкевич предположил, что встреча Байдена и Зеленского будет носить лоббистский характер. По его мнению, лидеры двух стран попытаются надавить на конгресс и обсудят возможную "спасательную операцию", которая позволит не оставить Киев без финансирования.

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