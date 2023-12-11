Политолог назвал возможную причину визита Зеленского в США

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Политолог Сергей Станкевич, комментируя предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил, что его встреча с американским лидером Джо Байденом будет носить лоббистский характер. Об этом сообщает телеканал "360".

"Дело в том, что 14 декабря – последний день, когда конгресс сам может принять решение о выделении специального пакета помощи Украине. Буквально за два дня до финансовой красной черты Зеленский будет в Вашингтоне", – сказал он.

По мнению Станкевича, Зеленский и Байден попытаются надавить на конгресс и обсудят возможную "спасательную операцию", которая позволит не оставить Украину без финансирования.

При этом политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что по итогам встречи украинскому лидеру не удастся ничего получить.

"Пока нет ни планов, ни возможностей. Все это будет сделано в 2024 году", – заявил он.

Ранее Байден пригласил Зеленского в Белый дом. В заявлении Белого дома говорилось, что американский президент пригласил украинского коллегу, "чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность США по поддержке народа Украины" в конфликте с Москвой. Сам Зеленский подтвердил визит и сообщил, что он начнется 11 декабря.



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