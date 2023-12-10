В Белом доме заявили, что у США осталось около $1 млрд на восполнение запасов оружия

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Порядка 1 миллиарда долларов осталось у США для финансирования восполнения собственных запасов оружия и боеприпасов. Об этом глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг рассказала в эфире CBS.

По ее словам, большая часть выделяемых на Киев средств достается американскому ВПК, который, между тем, предлагает рабочие места.

"Все сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной боеготовностью, поскольку ситуация в мире становится сложнее?" – заявила Янг.

Вместе с тем она добавила, что оборонная промышленность США получает большую часть этого финансирования, чтобы создавать больше оборудования, вооружений, боеприпасов. Такие действия предполагают создание рабочих мест для американцев, заключила она.

Ранее аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн выразил мнение, что украинская сторона не способна планировать свои операции на фронте из-за неопределенности по поводу помощи от США. Он отметил, что Киев не сможет планировать действия наперед, так как не будет знать, на сколько снарядов от Штатов может рассчитывать.