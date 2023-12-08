Песков уличил западных политиков в ухищрениях для выделения денег Киеву

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Политики западных стран идут на ухищрения, чтобы попытаться убедить в правильности выделения средств на нужды Киева. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что их нужно комментировать, сейчас таких слов много. Пускаются, так сказать, на все ухищрения, лишь бы своих парламентариев убедить голосовать за дальнейшее выделение денег. Поэтому таких заявлений было много, и наверняка они будут продолжатся", – заявил он.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон после переговоров с американским госсекретарем Энтони Блинкеном сообщил, что британская сторона выступает за продолжение поддержки Украины.

Он подчеркнул важность продолжать спонсировать Киев всеми доступными способами. Вместе с тем Кэмерон назвал украинский конфликт вызовом для текущего поколения.

Как отмечал лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл, его однопартийцы не поддержат запрос о выделении помощи Украине без решений по охране американской границы.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ