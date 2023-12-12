Конгресс не запланировал рассмотрение помощи Киеву, несмотря на визит Зеленского в США

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Палата представителей США не будет рассматривать запрос Белого дома о выделении новой помощи Украине до ухода на каникулы. Об этом со ссылкой на расписание законодательного органа сообщает РИА Новости.

Комитет палаты 12 декабря будет проводить слушания о конкуренции с Китаем, в этот день также будут обсуждаться детали расследования в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена.

Согласно расписанию, 13 и 14 декабря финансирование Киева также не будет обсуждаться, а с 15 декабря палата представителей и сенат уйдут на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до начала января.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в своем первом публичном выступлении в рамках визита в США раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву. На 12 декабря у украинского лидера запланирована встреча с Байденом и представителями конгресса.

До этого стало известно, что Вашингтон планирует до конца декабря объявить о новом пакете военной помощи Киеву.

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