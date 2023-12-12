Встреча Зеленского с премьером Кабо-Верде вызвала внутриполитический кризис – СМИ

Фото: AP Photo/oficina de prensa de la presidencia ucraniana

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Кабо-Верде Жозе Улиссеш Коррейя-и-Силвой привела к внутриполитическому кризису в республике. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Визит Зеленского в страну, который состоялся 10 декабря, не понравился президенту республики Жозе Марии Невишу. Последний уже пообещал принять меры.

"Я был глубоко удивлен этой встречей, я проясню этот вопрос и приму соответствующие меры", – отметил президент островного государства.

По его мнению, прошедшее мероприятие является признаком борьбы за власть, ведь встреча состоялась без его ведома. Кроме того, он подверг критике правительство Кабо-Верде за "институциональную нелояльность" в вопросах внешней политики.

Уточняется, что встреча состоялась в международном аэропорту республики во время полета Зеленского на инаугурацию лидера Аргентины.

До этого стало известно, что президент Украины предложил коллеге из Бразилии встретиться. Однако Луис Инасиу Лула да Силва отказался, сославшись на то, что запрос был сделан в последний момент – 7 декабря.

Также президент Бразилии посетовал на "необычное место", где Зеленский предложил организовать встречу. Президент Украины хотел провести мероприятие на бразильской авиабазе, во время дозаправки своего самолета. В итоге он вылетел в Аргентину всего через 2 часа после посадки.

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