10 декабря, 18:32Политика
Новый президент Аргентины Милей вступил в должность
Фото: AP Photo/Natacha Pisarenko
Президент Аргентины Хавьер Милей 10 декабря принес присягу перед парламентариями на посту главы государства.
Мужчина будет наделен полномочиями в последующие четыре года. Впервые в истории Аргентины люди выбрали экономиста на пост президента.
"Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции Аргентины", – заявил он.
Присягу принесла в том числе вице-президент Виктория Вильяруэль.
О победе Милея на выборах стало известно в ночь на 20 ноября. Правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Вместе с тем он выступает против вступления страны в БРИКС.
Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также он назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.
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