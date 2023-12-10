Новый президент Аргентины Милей вступил в должность

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Президент Аргентины Хавьер Милей 10 декабря принес присягу перед парламентариями на посту главы государства.

Мужчина будет наделен полномочиями в последующие четыре года. Впервые в истории Аргентины люди выбрали экономиста на пост президента.

"Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции Аргентины", – заявил он.

Присягу принесла в том числе вице-президент Виктория Вильяруэль.

О победе Милея на выборах стало известно в ночь на 20 ноября. Правый политик предлагает долларизацию экономики, массовую приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США. Вместе с тем он выступает против вступления страны в БРИКС.

Первым заявлением Милея после победы стало обещание сотрудничать со всеми странами "свободного мира". Также он назвал ситуацию в стране, где бедность превысила 40%, критической.

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