Президентом Аргентины стал Хавьер Милей, выступающий против вступления страны в БРИКС

Фото: ТАСС/SOPA Images via ZUMA Press Wire/ZUMA

Победителем на выборах президента в Аргентине стал крайне правый политик Хавьер Милей, выступающий против вступления страны в БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Оппонент Милея, Серхио Масса, признал свое поражение.

"Результаты оказались не такими, как мы ожидали, я связался с Хавьером Милеем, чтобы поздравить его и пожелать удачи, потому что он – президент, которого большинство аргентинцев выбрало на следующие 4 года", – сказал Масса.

При этом Масса признал свое поражение еще до объявления официальных результатов голосования. По результатам обработки 88% бюллетеней за Милея проголосовали 55,91% избирателей.

Аргентина переживает глубокий экономический кризис – инфляция с начала года достигла 120%, а уровень бедности превышает 40%.

Победивший на выборах Милей предлагает долларизацию экономики, приватизацию и отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и РФ в пользу США. Он также выступает против вступления Аргентины в БРИКС.

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22–24 августа под председательством ЮАР. В ходе саммита президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил об официальном приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии в состав БРИКС. Он сообщил, что полноценное членство новых стран начнется 1 января 2024 года.