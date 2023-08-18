Власти ЮАР пригласили более 60 стран на саммит БРИКС для дискуссий

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Южно-Африканская Республика (ЮАР) пригласила более 60 стран подискутировать в рамках саммита БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге в период с 22 по 24 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник в стране.

"Для дискуссий в рамках саммита приглашены более 60 стран, это и страны Африки, и страны, подавшие заявки в БРИКС", – отметил он.

По словам источника, страны примут участие в предметных дискуссиях по диалогу с государствами Глобального Юга.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует лично участвовать на саммите БРИКС в Южной Африке.

Отмечалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса лично пригласил его посетить саммит, в ходе встречи они также обсудили глобальные вопросы, представляющие взаимный интерес.

До этого отмечалось, что Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи. В очном формате от российской стороны на саммите будет присутствовать глава МИД страны Сергей Лавров.



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