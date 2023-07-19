Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие", – сказал он.

Представитель Кремля также подтвердил, что Россию на саммите лично будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее на сайте офиса президента ЮАР появилась информация, что "по взаимному согласию" сторон Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге. Отмечалось, что РФ будет представлять глава МИД страны Сергей Лавров.

Саммит БРИКС, в который входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, мероприятие посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.