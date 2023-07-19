Путин не посетит саммит БРИКС в конце августа

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Владимир Путин не посетит саммит БРИКС в Йоханнесбурге, сообщается на сайте офиса президента Южно-Африканской Республики.

"По взаимному согласию президент Путин не посетит саммит", – следует из публикации.

Мероприятие состоится в период с 22 по 24 августа. Помимо ЮАР, саммит посетят лидеры КНР, Бразилии и Индии.

Российскую сторону на международной встрече БРИКС в ЮАР будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не давала понять ЮАР, что арест Путина по ордену МУС на саммите БРИКС означал бы объявление войны. Представитель Кремля подчеркнул, что в мире и без того все должны быть в курсе, что значит попытка посягательства на российского лидера.

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