Страны БРИКС готовятся к введению новой торговой валюты – СМИ

Фото: 123RF/pananba

Страны БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) собираются ввести новую торговую валюту. Об этом сообщает издание Fortune.

Уточняется, что новая валюта будет обеспечена золотом. Обсуждение данного вопроса запланировано на предстоящей встрече объединения в Йоханнесбурге.

В материале издания отмечается, что за последний год Россия, Китай и Бразилия перешли к более широкому применению национальных валют. Кроме того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также активно изучают альтернативы доллару.

Вместе с тем на сегодняшний день 88% международных транзакций проводятся в долларах.

Ранее французский обозреватель Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС ускорят процесс дедолларизации, если создадут единую валюту для объединения.

Журналистка напомнила, что в эту группу из пяти государств входит более 40% населения мира. Кроме того, пишет Баржелес, на БРИКС приходится почти четверть мирового ВВП и 18% мировой торговли.

Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ