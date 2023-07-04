00:42Экономика
Страны БРИКС готовятся к введению новой торговой валюты – СМИ
Фото: 123RF/pananba
Страны БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) собираются ввести новую торговую валюту. Об этом сообщает издание Fortune.
Уточняется, что новая валюта будет обеспечена золотом. Обсуждение данного вопроса запланировано на предстоящей встрече объединения в Йоханнесбурге.
В материале издания отмечается, что за последний год Россия, Китай и Бразилия перешли к более широкому применению национальных валют. Кроме того, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты также активно изучают альтернативы доллару.
Вместе с тем на сегодняшний день 88% международных транзакций проводятся в долларах.
Ранее французский обозреватель Клер Баржелес заявила, что страны БРИКС ускорят процесс дедолларизации, если создадут единую валюту для объединения.
Журналистка напомнила, что в эту группу из пяти государств входит более 40% населения мира. Кроме того, пишет Баржелес, на БРИКС приходится почти четверть мирового ВВП и 18% мировой торговли.
Страны БРИКС ускорят дедолларизацию, если создадут единую валюту – СМИ
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