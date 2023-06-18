Песков заявил, что тема расширения БРИКС будет на повестке саммита в августе

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Тема расширения БРИКС будет на повестке саммита объединения в августе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

"Мы ждем, что в конце августа состоится саммит БРИКС. И тема расширения как раз будет на повестке дня. Участники БРИКС будут это обсуждать", – заявил он.

Песков уточнил, что "есть определенные нюансы" в подходах о том, какой формат для расширения лучше принять и стоит ли, но тема будет обсуждаться.

Он также отметил, что Россия удовлетворена тем фактом, что все больше стран проявляют интерес к вступлению в БРИКС.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что количество стран, желающих присоединиться к БРИКС, достигло почти 20. По мнению Рябкова, это свидетельствует о возрастании итак уже очень существенной роли объединения на международной арене.

У стран БРИКС может появиться собственная валюта для международных расчетов