Макрон попросил у президента ЮАР разрешения на участие в саммите БРИКС – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон проконсультировался с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой по вопросу своего участия в саммите БРИКС в августе. Об этом сообщает газета l'Opinion .

По данным издания, просьба Макрона об участии в саммите "стала своего рода сюрпризом для его коллеги, который возьмет паузу для ее обсуждения с партнерами по БРИКС". При этом Рамапоса не дал "никаких указаний на то, хочет ли он расширить состав этой встречи за счет участия других международных лидеров", подчеркивают журналисты.

Отмечается, что в ближайшее время в ЮАР должна отправиться глава МИД Франции Катрин Колонна. Журналисты допускают, что она повторно поднимет вопрос об участии Макрона на встрече БРИКС. Кроме того, это может сделать сам французский лидер на саммите по вопросу нового мирового финансового пакта с участием Рамапосы, который пройдет 22–23 июня.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет представлена на должном уровне во время встречи глав БРИКС в ЮАР в августе. Так он прокомментировал вопрос, приедет ли Владимир Путин на саммит.

До этого сообщалось, что ЮАР готовится принять всех лидеров стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, на саммите в августе. Представитель ЮАР в объединении Анил Суклал добавил, что приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамапоса, и российский лидер поблагодарил за приглашение.

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