Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС в ЮАР в августе – Песков

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Россия на должном уровне примет участие в саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике, поскольку придает огромное значение развитию этого формата интеграции, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, есть ли понимание, примет ли Владимир Путин участие в саммите в августе.

"По всем деталям мы вас сориентируем", – добавил Песков.

В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС (ассоциация пяти стран с развивающейся экономикой: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. – Прим. ред.). Ранее Песков заявил, что решения о формате участия Путина в саммите БРИКС еще не принималось.

До этого сообщалось, что ЮАР готовится принять всех лидеров стран БРИКС, в том числе президента России Владимира Путина, на саммите в августе. Представитель ЮАР в объединении Анил Суклал добавил, что приглашение Путину направил президент ЮАР Сирил Рамофоса, и российский лидер поблагодарил за приглашение.