СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС

Фото: depositphotos/irinabal18

Следственный комитет Российской Федерации заочно предъявил обвинения прокурору и судье Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.

"Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела в отношении прокурора Международного уголовного суда Хан Карим Асад Ахмад, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса", – отметили в сообщении.

Следствие установило, что 22 февраля 2023 года прокурор МУС Хан Карим Асад Ахмад при расследовании дел направил в Палату предварительного производства II МУС, чтобы получить ордер на арест граждан России. После этого суд вынес незаконные решения об аресте Владимира Путина уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

На данный момент следствие собрало необходимые доказательства. На их основе вынесены постановления о заочном предъявлении обвинения прокурору МУС Хану Кариму Асаду Ахмаду и судье Розарио Сальваторе Айтале.

В ведомстве подчеркнули, что следствие квалифицировало действия прокурора в соответствии с частью 2 статьи 299, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 360 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений").

Помимо этого, действия судьи квалифицировали в соответствии с частью 2 статьи 301, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 360 УК РФ ("Заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений").

В ведомстве добавили, что прокурор и судья объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

