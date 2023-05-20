В МУС назвали неприемлемым решение МВД РФ объявить судей организации в розыск

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Международный уголовный суд (МУС) выразил обеспокоенность в связи с решением МВД РФ объявить в розыск прокурора МУС Карима Хана и судей организации – Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом сообщается на сайте МУС.

"МУС считает такие меры неприемлемыми. Суд будет неуклонно выполнять свой законный мандат по обеспечению ответственности за самые тяжкие преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества", – указано в сообщении.

Как подчеркнули в МУС, организация твердо стоит на стороне своего персонала и должностных лиц. Кроме того, суд призвал государства, принявшие Римский статут, активизировать свои усилия по защите МУС.

Ранее МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС Карима Хана. В ведомстве заявили, что основанием для розыска является Уголовный кодекс РФ. До этого аналогичные обвинения выдвинули против судей организации.

В марте этого года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут быть причастны к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.