Президент ЮАР сообщил о выходе страны из МУС

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ЮАР выйдет из Международного уголовного суда (МУС), заявил южноафриканский лидер Сирил Рамапоса. Он рассказал, что соответствующее решение было принято правящей партией "Африканский национальный конгресс" (АНК).

"Решение АНК о выходе из Международного уголовного суда объясняется пристрастностью МУС в отношении к определенным ситуациям", – передает ТАСС его слова.

Для этого необходимо будет получить разрешение национального парламента. Однако отмечается, что АНК на данный момент представляет большинство в нижней палате.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому решение о возможных арестах с юридической точки зрения ничтожно.

Позднее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и нескольких судей.