Госдума начала подготовку поправок о запрете деятельности МУС в России

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Госдуме занялись подготовкой поправок, которые запретят деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ. Об этом рассказал председатель ГД Вячеслав Володин, слова которого приводятся в телеграм-канале палаты.

"Профильные комитеты ГД готовят поправки в федеральный закон "О безопасности", которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против РФ и ее граждан", – сообщил он.

Также предлагается запретить публичные призывы к исполнению решений таких органов и сотрудничеству с ними. Кроме того, на Владимира Путина хотят возложить полномочия по защите россиян в тех ситуациях, когда международные органы принимают решения, которые противоречат нормам законодательства в РФ.

В заключение Володин заявил о необходимости введения уголовной ответственности за эти преступления. По его словам, сейчас парламентарии готовят предложения о системе штрафов и лишении свободы.

17 марта МУС выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия никак не сотрудничает с МУС, поэтому решение о возможных арестах с юридической точки зрения ничтожно.

Позднее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и нескольких судей.



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