Медведев заявил, что арест президента РФ за рубежом будет равнозначен объявлению войны

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента России Владимира Путина несет колоссальный негативный потенциал. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

По его словам, у подобных решений есть последствия, и они создают колоссальный негативный потенциал. Медведев подчеркнул, что сейчас у России и так очень плохие отношения со странами Запада, хуже не было за всю историю.

"И они вдруг принимают вот такое решение в отношении главы нашего государства", – заявил он.

Политик заявил, что если реализуется ситуация, в которой действующий глава ядерного государства приехал на территорию другой страны и подвергся аресту, это будет равноценно объявлению войны.

Медведев прокомментировал слова министра юстиции ФРГ Марко Бушмана о том, что Берлин будет обязан выполнить решение МУС и арестовать российского лидера в случае, если он прибудет на территорию ФРГ и заявил, что тот должен понимать, что "это casus belli, что это объявление войны".

По его словам, в подобном случае "все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее".

При этом Медведев назвал МУС "правовым ничтожеством" и "международно-правовым импотентом". По его словам, этот суд не сделал ничего существенного с момента его создания.

Зампредседателя заявил, что МУС основан на воле "далеко не всех стран". Медведев считает, что сила Нюрнберга или Токийского трибунала заключалась в том, что это было коллективное решение, выражающее волю стран.

Поэтому, заявил политик, компетенция МУС для России не то что сомнительна, а ничтожна.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В инстанции полагают, что Путин и Львова-Белова могут относиться к военным преступлениям, под которыми подразумевается незаконная депортация и незаконное перемещение детей из Украины в Россию.

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