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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина является частью России. Однако, по его словам, РФ приходилось долго мириться с "выдуманными границами".

"Украина – это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах", – высказался он в интервью для ведущих российских СМИ.

Медведев указал на то, что исключением являются лишь отдельные области, которые были присоединены в результате Второй мировой войны.

"Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова – великой России", – добавил он.

По мнению зампредседателя, западные страны просчитались, поскольку отказывались верить в готовность РФ начать спецоперацию на Украине.

Медведев подчеркнул, что некоторые сообщества, выступающие на мировой арене, а также государства понимают только язык силы. Вести с ними переговоры не имеет смысла, резюмировал он.

Ранее Владимир Путин заявил, что все нынешние проблемы стали появляться после распада Советского Союза, поскольку послевоенный мир был сформирован после Второй мировой войны США и СССР.

До этого российский лидер сообщил, что в предыдущие годы Россия жила "на чужой поляне", а происходящие сейчас события являются путем к внутреннему очищению. Он рассказал, что Москва оказалась в этой ситуации благодаря тем, кто пытался управлять страной извне в 1990–2000-е годы.



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