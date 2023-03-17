Медведев заявил о планах РФ добиться отказа от вмешательства во внутренние дела стран

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Россия и в дальнейшем будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании министерства юстиции России.

"Россия и дальше будет выступать за формирование многополярного мироустройства, делать все необходимое, чтобы обеспечить действие системы международного права, препятствовать искажению его общепризнанных норм и пересмотра его устава в ООН. Конечно, добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств", – цитирует политика РИА Новости.

Вместе с тем Медведев отметил, что в этом деле Минюсту отведена особая и важная роль. Ведомство, помимо прочего, отвечает за работу с некоммерческим сектором.

Ранее зампред СБ РФ, комментируя ситуацию с американским беспилотником MQ-9, заявил, что США "вконец оборзели". 14 марта БПЛА упал в воды Черного моря в районе Крыма, столкнувшись с российским истребителем Су-27.

Медведев напомнил, что операторы БПЛА обязаны соблюдать установленные правительством страны запретные зоны и зоны с ограничениями в соответствии со статьей Воздушного кодекса. Крым в данном случае входит в состав РФ и на регион распространяется российский суверенитет.



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