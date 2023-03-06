Медведев заявил о способности РФ разрушить неоколониальные планы Запада

Фото: kremlin.ru

Россия совместно с другими государствами может разрушить неоколониальные планы Запада, "вбив последний гвоздь в крышку гроба". Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, размещенной на сайте партии "Единая Россия".

"Если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира", – говорится в материале политика.

Ранее зампред СБ РФ сообщил, что Западу не удастся расколоть Россию по аналогии с СССР. До этого о возможности распада страны после окончания спецоперации заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По словам Медведева, в случае наличия вопроса о существовании России как государства встанет вопрос о существовании всей человеческой цивилизации.



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