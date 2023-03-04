Медведев назвал троллингом сообщения о строительстве немецкого танкового завода на Украине

Фото: kremlin.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал примитивным троллингом сообщения о возможном строительстве немецкого танкового завода на Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Речь идет о якобы строительстве концерном Rheinmetall танкового завода в Малороссии. Медведев заметил, что если это случится, российские силы отметят это событие "салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств".

Ранее глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о переговорах с Украиной о строительстве завода по производству танков. По его словам, на таком заводе могли бы ежегодно производить до 400 танков Panther.

До этого Медведев призвал отодвинуть существующие для России угрозы как можно дальше от ее территориальных границ. Он заявил, что главной целью соперников РФ является ослабление Москвы и по этой причине западные государства не заинтересованы в завершении конфликта.

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