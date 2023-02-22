Россию порвут на части, если она остановит СВО, не добившись победы – Медведев

Фото: kremlin.ru

Россию могут разорвать на части, если она остановит спецоперацию на Украине, не достигнув победы, написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал речь президента США Джо Байдена, произнесенную накануне в Варшаве.

"Перефразируя известное выражение, Байден в Варшаве заявил: "Если Россия остановит свое вторжение, оно закончится прямо сейчас. Если украинцы перестанут защищаться – это будет концом Украины", – напомнил он.

Медведев считает, что это высказывание – рафинированное вранье, а правда совсем в другом. По его словам, на самом деле, если РФ остановит спецоперацию, не добившись победы, страны не будет. Если же Штаты прекратят поставлять оружие Киеву, война закончится.

Выступая в Варшаве, американский президент заявил, что Запад не планирует нападать на Россию. Он оспорил заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ была вынуждена начать спецоперацию на Украине.

Байден заявил, что желающие жить в мире россияне не являются Западу врагами. При этом президент США также сказал, что Россия никогда не сможет победить в конфликте на Украине.

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