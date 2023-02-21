Байден заявил, что Запад не планирует нападать на Россию

Фото: ТАСС/AP/Michal Dyjuk

Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве, в ходе которой заявил, что западные страны не планируют нападать на Россию.

"Я еще раз говорю народу России – США и нации Европы не стремятся взять под контроль или уничтожить Россию. США не планируют нападать на Россию", – цитирует американского лидера РИА Новости.

Байден подчеркнул, что желающие жить в мире россияне не являются Западу врагами. Он также оспорил заявление Владимира Путина о вынужденности специальной операции на Украине.

Ранее российский президент в ходе послания парламенту назвал Украину порабощенной Западом. По его словам, западные государства готовили Киев к большой войне.

Путин отметил, что Запад натаскивал офицеров украинских нацбатальонов, поставлял вооружение, а власти Украины проводили переговоры с западными странами о поставках оружия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!