Путин назвал Украину порабощенной Западом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин в ходе послания парламенту назвал Украину порабощенной Западом. По словам президента РФ, западные государства готовили Киев к большой войне.

Путин отметил, что Запад натаскивал офицеров украинских нацбатальонов, а также поставлял вооружение. Российский лидер утверждает, что власти Украины проводили переговоры с западными странами о поставках оружия.

"Все больше поощряли украинских неонацистов на террористические действия в Донбассе. В западных академиях и училищах натаскивали офицерский состав националистических батальонов, поставляли оружие", – заявил глава государства.

Путин начал послание Федеральному собранию с темы специальной военной операции на Украине. Президент заявил, что российская сторона делала все возможное, чтобы решить проблемы Донбасса мирными средствами. Российский лидер подчеркнул, что теперь Россия шаг за шагом будет последовательно решать задачи.

Это 18-е подобное выступление российского лидера. Обращение Путина к двум палатам парламента включает в себя политические, экономические и идеологические положения.



Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в Гостином дворе

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