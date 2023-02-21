Путин и Байден не общались после начала спецоперации – Песков

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не общался в президентом Соединенных Штатов Джо Байденом после начала российской спецоперации на Украине.

Информация на сайте Кремля свидетельствует о том, что последний разговор лидеров двух стран был 12 февраля прошлого года. Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента РФ, были ли другие контакты.

"Нет, не было", – ответил он.

Кроме того, Песков также уточнил, что российский лидер не собирается выходить на связь с Байденом на фоне решения Москвы приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

По его словам, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и госсекретарь США Энтони Блинкен уже отреагировали на заявление Путина.

"Нет, мы с вами слышали первую реакцию на это решение со стороны господина Столтенберга, первую реакцию со стороны господина Блинкена. Никаких контактов пока не планируется", – резюмировал представитель Кремля.

Во вторник, 21 февраля, в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ. Говоря о возможности возобновления участия в договоре, президент указал на важность учета в будущем ядерных арсеналов Франции и Великобритании, совокупного ударного арсенала НАТО.

В свою очередь, Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В то же время он заметил, что Альянс полностью проанализировал ситуацию с наличием у него боеприпасов и теперь намерен стимулировать промышленность с целью наращивания производства вооружений.



Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе

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