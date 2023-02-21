Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении участия РФ в ДСНВ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин внес в Думу законопроект, приостанавливающий участие РФ в ДСНВ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Президент РФ внес в Государственную думу проект федерального закона "О приостановлении РФ действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений", – отметил он.

Володин уже отправил документ в комитеты по международным делам и обороне.

По его словам, проект закона будет рассмотрен 22 февраля. Парламентарии намерены принять решение безотлагательно. Затем законопроект отправят в Совет Федерации.

Уточняется, что решение о возобновлении участия России в ДСНВ будет принимать глава государства.

Во вторник, 21 февраля, в ходе послания Федеральному собранию Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ. Говоря о возможности возобновления участия в договоре, президент указал на важность учета в будущем ядерных арсеналов Франции и Великобритании, совокупного ударного арсенала НАТО.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что цель такого решения заключается в том, чтобы убедиться в сохранности ядерного паритета.



Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию

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