Песков назвал сохранение ядерного паритета целью приостановки участия в ДСНВ

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Цель решения России приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) заключается в том, чтобы убедиться в сохранности ядерного паритета. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия его (договор. – Прим. ред.) не покидает, что подчеркнул президент, это приостановка. Основная цель президента и нашей страны – убедиться в обеспечении продолжения этого ядерного паритета", – сказал он в беседе с RT.

Представитель Кремля также заметил, что осуществлять предусмотренные договором инспекции невозможно в текущей международной ситуации.

Кроме того, он напомнил, что НАТО когда-то претендовало быть частью ДСНВ. При этом в договоре при его возобновлении важно учесть ядерные потенциалы Германии и Франции.

Между тем, говоря о возможных изменениях в стратегических документах РФ в связи с решением по ДСНВ, пресс-секретарь президента в интервью ТАСС заявил, что ему о таких планах неизвестно.

Ранее Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ. Говоря о возможности возобновления участия в договоре, президент указал на важность учета в будущем ядерных арсеналов Франции и Великобритании, совокупного ударного арсенала НАТО.



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