МО РФ и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия – Путин

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия на случай, если первыми его используют США. Об этом заявил Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию.

"Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов", – сообщил глава государства.

По словам российского лидера, если некоторые американские деятели задумываются о проведении испытаний, информация о чем есть в распоряжении властей РФ, то в России тоже их проведут.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что угрозы ядерной войны нет. Это, по его мнению, связано с пониманием других стран потенциала РФ и наличия у нее большего числа ядерных боеголовок.

Парламентарий также обратил внимание, что Москва соблюдает все соглашения о недопустимости испытаний ядерного оружия. По его словам, возможности применения оружия строго ограничены военной доктриной.



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