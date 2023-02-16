Европарламент не внес в резолюцию по Украине поправку об угрозе ядерной войны

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Депутаты Европарламента (ЕП) проголосовали против внесения в проект резолюции к годовщине спецоперации поправки, в которой говорится об озабоченности украинским конфликтом из-за угрозы его перерастания в войну между ядерными державами. Трансляция велась на сайте ЕП.

С инициативой о внесении поправки выступили представители Левой группы ЕП.

"Люди во всей Европе глубоко озабочены войной, которая может потенциально привести к войне между ядерными державами", – следует из текста поправки.

Принятая ранее Европарламентом антироссийская резолюция содержит призыв к странам Евросоюза нарастить объемы поставок Киеву военной помощи, включая вооружения и технику. Резолюцию поддержали 444 евродепутата, 26 проголосовали против.

Депутаты ЕП в том числе не поддержали идею внести в резолюцию предложенные Левой группой ЕП поправки с призывами к мирным переговорам и соблюдению свободы слова в отношении тех, кто против поставок оружия Украине.



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