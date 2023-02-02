16:51Политика
Евросоюз объявил, что выделит Украине еще 500 миллионов евро
Фото: depositphotos/ginasanders
Евросоюз объявил о выделении Украине еще 500 миллионов евро в качестве военной помощи. Отмечается, что Совет ЕС принял такое решение в преддверии саммита с Украиной.
"(Меры помощи. – Прим. ред.) состоят из седьмого пакета на сумму 500 миллионов евро и новой меры помощи в размере 45 миллионов евро", – говорится в сообщении.
Также европейцы подтвердили свои намерения и дальше продолжать поддерживать Киев.
Западные государства за последние дни заявили об очередных поставках Украине оружия. Так, в СМИ сообщалось, что американская сторона готовит новый пакет военной помощи Киеву на сумму 2,2 миллиарда долларов. Предполагается, что в него войдут ракеты большей дальности.
Кроме того, 25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка Abrams. Для передачи оружия потребуется время, однако после этого стартует подготовка солдат ВСУ, подчеркнул он.
США не будут поставлять Украине свои истребители F-16
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