Евросоюз объявил, что выделит Украине еще 500 миллионов евро

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Евросоюз объявил о выделении Украине еще 500 миллионов евро в качестве военной помощи. Отмечается, что Совет ЕС принял такое решение в преддверии саммита с Украиной.

"(Меры помощи. – Прим. ред.) состоят из седьмого пакета на сумму 500 миллионов евро и новой меры помощи в размере 45 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Также европейцы подтвердили свои намерения и дальше продолжать поддерживать Киев.

Западные государства за последние дни заявили об очередных поставках Украине оружия. Так, в СМИ сообщалось, что американская сторона готовит новый пакет военной помощи Киеву на сумму 2,2 миллиарда долларов. Предполагается, что в него войдут ракеты большей дальности.

Кроме того, 25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Киеву 31 танка Abrams. Для передачи оружия потребуется время, однако после этого стартует подготовка солдат ВСУ, подчеркнул он.



США не будут поставлять Украине свои истребители F-16

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