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Американские чиновники в конце января посетили Украину, чтобы предупредить Киев о необходимости отчитаться о полученной помощи. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, во время поездки руководители офисов генеральных инспекторов Минобороны, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию выступили с своеобразным посланием, которое можно перевести следующим образом: "Будьте готовы отчитаться за все, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией".

Сообщается, что инициативы отслеживания американской помощи Украине продолжаются по меньшей мере уже десять лет.

Ранее СМИ сообщали о том, что США с помощью биолабораторий используют украинцев как подопытных. При этом отмечалось, что именно проведение спецоперации позволило вскрыть сеть американских биологических лабораторий.

До этого в Соединенных Штатах признали, что работали с Украиной над некоторыми исследованиями в сфере предотвращения пандемии. Однако посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления США о биолабораториях на Украине.

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