Возможные поставки Киеву ракет большей дальности не изменят ход СВО – Песков

Фото: kremlin.ru

Возможные поставки Украине ракет большей дальности не изменят ход специальной военной операции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

При этом он признал, что такой шаг Вашингтона ведет к росту эскалации и нагнетанию напряженности. Вместе с тем Песков уточнил, что Москва преследует главную цель – продолжать спецоперацию.

"Выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства. <...> Спецоперация будет продолжаться", – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов. Ожидается, что в него войдут ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и оружие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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