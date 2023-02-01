США готовятся выделить Украине пакет военной помощи на 2,2 млрд долларов – СМИ

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Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных в этом вопросе.

Ожидается, что в пакет военной помощи войдут ракеты большей дальности и другие боеприпасы и оружие. О каких именно ракетах идет речь, пока что не уточняется.

25 января американский президент Джо Байден объявил о решении отправить на Украину 31 танк M1 Abrams. Позже также стало известно о том, Соединенные Штаты не собираются отправлять Украине истребители F-16. Подобное решение в администрации США объяснили тем, что страна поставляет Киеву большое количество вооружения и без истребителей.

В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить от 120 до 140 западных танков в ходе первых поставок от стран-участниц "танковой коалиции". По его словам, в данный момент эта коалиция насчитывает 12 участников.

США не будут поставлять Украине свои истребители F-16

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