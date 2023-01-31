Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить до 140 танков

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Киев рассчитывает получить от 120 до 140 западных танков в ходе первых поставок от стран – участниц "танковой коалиции". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он рассказал, что сейчас "танковая коалиция" насчитывает 12 участников.

"Еще рано называть все страны коалиции и их практический вклад, ведь некоторые должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами", – сказал Кулеба в видеообращении на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Министр уточнил, что Киев рассчитывает получить танки Leopard 2, Challenger-2, М-1 Abrams, Leclerc.

Ранее глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что танки британского производства Challenger 2 могут поставить на передовую на Украине до лета, в мае или к Пасхе. При этом он не смог указать более точные сроки.

До этого американский президент Джо Байден объявил о решении отправить на Украину 31 танк M1 Abrams. Помимо США, решение о передаче танков Leopard 2 украинской стороне приняли и в Германии. Сообщалось, что первая партия из 14 машин прибудет на Украину в течение трех месяцев.



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