Президент Литвы призвал Запад переступить красные линии и дать Украине истребители

Фото: ТАСС/АР/Roman Koksarov

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад переступить красные линии и предоставить Украине истребители и дальнобойные ракеты. Об этом он заявил в интервью телеканалу LRT.

Он уточнил, что перечисленная техника является существенной военной помощью. По его словам, в этом вопросе нельзя промедлить или опоздать.

Науседа, в частности, напомнил, что Западу уже приходилось стирать эти красные линии, например, когда речь шла о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Президент добавил, что Литва оказала Киеву помощь на сотни миллионов евро. Он также пообещал, что эта цифра будет расти.

Ранее президент США Джо Байден объявил о решении отправить на Украину 31 танк M1 Abrams. В тот же день украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны дальнобойные ракеты и самолеты.

Байден же в ответ подчеркнул, что Вашингтон не планирует поставлять Украине истребители F-16.



Американский президент сообщил о решении не отправлять истребители F-16 на Украину

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