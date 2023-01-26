Зеленский заявил, что Украине от Запада необходимы боевые самолеты и дальнобойные ракеты

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Президент Украины Владимир Зеленский после объявления стран Запада о поставках Киеву танков заявил о желании получить дальнобойные ракеты и самолеты. Об этом сообщает ТАСС.

"Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно – мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины", – заявил Зеленский в видеообращении.

Президент США Джозеф Байден сообщил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Он уточнил, что для реализации этой задачи необходимо время, но пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

Власти Германии также приняли решение предоставить Киеву танки. ФРГ отправит на Украину роту танков Leopard модели 2A6.

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