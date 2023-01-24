Шольц принял решение о поставках Киеву танков Leopard 2A6 – СМИ

Фото: ТАСС/dpa/Philipp Schulze/

Власти Германии приняли решение предоставить украинской стороне роту танков Leopard модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера. Об этом информирует Spiegel со ссылкой на источники.

"Решение принято: Германия поставит Украине боевые танки Leopard 2", – говорится в сообщении.

Кроме того, немецкие власти хотят разрешить Польше предоставить Киеву танки Leopard 2, передает телеканал Sky News со ссылкой на дипломатический источник. Он заявил, что решение будет принято уже на этой неделе.

До этого издание Sky News Arabia сообщило, что президент США Джо Байден готов передать Киеву десять танков Abrams, чтобы подтолкнуть ФРГ к поставкам Leopard 2. Однако уточнялось, что Украине потребуется 500 таких танков, чтобы дать отпор военным России.



Вопрос передачи Киеву танков Leopard 2 ведется несколько недель. 18 января канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что ФРГ по этой теме хочет избежать односторонних шагов.

ФРГ получила запрос от Польши на передачу Украине танков Leopard 2

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