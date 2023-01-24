Поставки Германией танков Киеву усугубят проблемы в отношениях Москвы и Берлина – Песков

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Philipp Schulze

Если Берлин решит поставить Киеву танки, это только усугубит проблемы в отношениях ФРГ и России, которые сейчас и без того не самые лучшие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные поставки не сулят ничего хорошего для будущего отношений", – цитирует его RT.

Представитель Кремля напомнил, что у России сейчас нет какого-либо диалога с Западом, в частности с НАТО и ЕС, а отношения с Германией и без того находятся на достаточно низком уровне.

18 января канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Берлин ведет переговоры с союзниками насчет передачи Киеву танков Leopard 2. При этом он отмечал, что Берлин хочет избежать односторонних шагов в этом вопросе.

Позже стало известно, что в ходе встречи министров обороны порядка 50 стран, которая прошла в немецком Рамштайне, о поставках договориться не удалось. Между тем представитель Госдепа США Нед Прайс утверждает, что решение по отправке танков Киеву может быть принято уже в ближайшие дни.



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