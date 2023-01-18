Канцлер Германии заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с РФ

Фото: ТАСС/EPA/GIAN EHRENZELLER

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что НАТО хочет избежать прямого столкновения с Россией. Его слова передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов относительно долгого принятия решения о поставках немецких танков Leopard 2 Киеву, Шольц напомнил, что вопрос обсуждается с союзниками. Он уточнил, что Германия хочет избежать односторонних шагов. По словам канцлера, США играют не последнюю роль в данном вопросе.

"Совершенно ясно, что мы хотели бы избежать того, чтобы это не переросло в войну между Россией и НАТО", – уточнил он.



При этом Шольц подчеркнул, что Украина может рассчитывать на Германию, немецкая сторона будет помогать по необходимости.

Ранее издание Politico сообщило, что позиция канцлера Германии в вопросе оказания военной помощи Киеву сильно зависит от президента США. По словам журналистов, на региональном митинге в Берлине Шольц заявил, что поставки немецких танков на Украину должны обсуждаться с союзниками.

Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину

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